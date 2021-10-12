Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу молодежной сборной России над Литвой (3:0). Константин Тюкавин оформил дубль.

«Константин — большой молодец, оформил сегодня дубль. Но Тюкавину еще рановато играть в основе сборной России. Одно дело — забивать за молодежную сборную, другое дело — играть на взрослом уровне против команд Европы. Дзюба у нас сейчас единственный нападающий в России! Дзюба многократно это всем доказал и в прошлом сезоне, и в этом. А у Тюкавина ни одного гола в текущем сезоне. Константин на сегодняшний день не лучше Дзюбы. Артем сейчас номер один нападающий в России», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Российская команда набрала 9 очков после четырех матчей. Команда Михаила Галактионова догнала Испанию, но у тех есть матч в запасе.

В ноябре российской команде предстоит сыграть на своем поле против Словакии и Испании.