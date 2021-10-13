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Источник: Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле»

Источник сообщил о заинтересованности руководителя отдела спорта и развития «Локомотива» Рангника в тренерской работе в «Ньюкасле»
12:32
Ральф Рангник.
Ральф Рангник.
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Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник может покинуть московский клуб, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле».

Отмечается, что работа в АПЛ является мечтой 63-летнего немца.

Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года. В октябре главным тренером московской команды был назначен его бывший помощник Маркус Гиздоль.

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