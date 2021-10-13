Источник: Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле»
Источник сообщил о заинтересованности руководителя отдела спорта и развития «Локомотива» Рангника в тренерской работе в «Ньюкасле»
12:32
Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник может покинуть московский клуб, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле».
Отмечается, что работа в АПЛ является мечтой 63-летнего немца.
Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года. В октябре главным тренером московской команды был назначен его бывший помощник Маркус Гиздоль.
Материалы сюжета: «Локомотив»: Маркус Гисдоль стал новым главным тренером команды, Марко Николич уволен из клуба, сезон 2021/2022
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