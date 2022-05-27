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Лещенко: «Уход Шварца — очень большая потеря для «Динамо. У него только началась работа с командой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту». Ранее об этом сообщил Kicker.

«Мне ничего об этом неизвестно. Единственное, что могу сказать — это очень большая потеря для «Динамо». Только началась работа с командой, нужно еще вносить какие-то коррективы, проводить селекцию. Летом надо будет серьезно этим заниматься», — сказал Лещенко «СЭ».

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком», который состоится 29 мая.

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Сандро Шварц
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