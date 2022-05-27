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Сегодня, 12:07

Бикфалви признан лучшим игроком РПЛ в мае

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком мая в чемпионате России, сообщает пресс-служба лиги.

В мае Бикфалви провел 4 матча за «Урал», в которых отметился 4 голами.

На приз также претендовали Матео Кассьерра, Денис Адамов (оба — «Сочи»), Александр Соболев («Спартак»), Гамид Агаларов («Уфа»).

В сезоне-2021/22 34-летний полузащитник сыграл в 28 матчах в чемпионате России, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://t.me/premierliga/4442
Эрик Бикфалви
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РПЛ
ФК Урал
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Гамид Агаларов

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Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Зенит

 7
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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