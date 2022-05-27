Бикфалви признан лучшим игроком РПЛ в мае

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком мая в чемпионате России, сообщает пресс-служба лиги.

В мае Бикфалви провел 4 матча за «Урал», в которых отметился 4 голами.

На приз также претендовали Матео Кассьерра, Денис Адамов (оба — «Сочи»), Александр Соболев («Спартак»), Гамид Агаларов («Уфа»).

В сезоне-2021/22 34-летний полузащитник сыграл в 28 матчах в чемпионате России, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.