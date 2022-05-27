Григалава дисквалифицирован на два матча, Лантратов оштрафован на 50 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам первого стыкового матча за право играть в РПЛ между «Химками» и хабаровским СКА (0:1).

По итогам заседания КДК защитник «Химок» Гиа Григалава дисквалифицирован на два матча, вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов оштрафован на 50 тысяч рублей.