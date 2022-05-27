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Григалава дисквалифицирован на два матча, Лантратов оштрафован на 50 тысяч рублей

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Гиа Григалава в матче против &amp;quot;СКА-Хабаровск&amp;quot;.
Фото ФК СКА-Хабаровск

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам первого стыкового матча за право играть в РПЛ между «Химками» и хабаровским СКА (0:1).

По итогам заседания КДК защитник «Химок» Гиа Григалава дисквалифицирован на два матча, вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов оштрафован на 50 тысяч рублей.

Гиа Григалава
Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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21.05 17:00
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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