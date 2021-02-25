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В «Спартаке» сообщили, что у клуба есть планы на Бакаева

16:23
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что «Динамо» готово заплатить за трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева 5 миллионов евро.

«Динамо» предложило 5 миллионов, мы просим больше. Переговоры закончились, не начавшись. Тренер рассчитывает на Бакаева, у нас есть планы на него», — сказал Мележиков в разговоре с «СЭ».

Сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с Бакаевым за 12 миллионов евро. Трансферное окно в России закрывается сегодня, 25 февраля.

(Сергей Федоров)

 

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