Тюкавин — о трансфере Сергеева: «Сказал Ване, что он сделал правильный выбор»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход форварда Ивана Сергеева.

«Ваня — классный, на позитиве. Он наконец-то приехал к нам. Мы с ним посидели и пообщались, поздравил его с подписанием, сказал Ване, что он сделал правильный выбор. Думаю, он нам поможет. Ваня — мой конкурент? По позиции, да. И это хорошо. Я надеюсь, что благодаря этой конкуренции и я вырасту, и Ваня в чем-то прибавит», — сказал Тюкавин «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом подписан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.