Источник: «Спартак» предложил «Бешикташу» 3 миллиона евро за Зайнутдинова

«Спартак» ведет переговоры о покупке защитника «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, сообщает Fotomac.

По информации источника, красно-белые предложили за 27-летнего игрока сборной Казахстана 3 миллиона евро. Турецкий клуб в ответ запросил 5 миллионов. Стороны продолжают вести переговоры.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» летом 2023 года. До этого футболист выступал в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».

В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Он пропустил вторую половину сезона из-за повреждений. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зайнутдинова в 3 миллиона евро.