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Сегодня, 15:28

Лепехин: «Зениту» можно взять центрального защитника, но не знаю, кого вытеснит Нино»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями о возможном переходе защитника «Флуминенсе» Нино в петербургский клуб.

«Только тренерский штаб знает, нужен ли «Зениту» центральный защитник. Сейчас можно взять игрока на эту позицию, но я не знаю, кого может вытеснить Нино. Может, кто-то из действующих центральных защитников «Зенита» уйдет. Все думают, что лучше бы играл российский футболист. Тренеры «Зенита» с удовольствием взяли бы перспективного игрока, но команда должна побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Ранее стало известно, что петербургский клуб готов предложить около 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» находятся в завершающей стадии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-zenitu-mozhno-vzyat-tsentral-nogo-zashhitnika-no-ne-znayu-kogo-vy-tesnit-nino/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Локомотив

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