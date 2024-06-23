Лепехин считает, что переход Бакаева в «Зенит» себя не оправдал
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы Зелимхана Бакаева в команде из Санкт-Петербурга.
«Если бы у Бакаева в «Зените» все было хорошо, то он бы никуда и не уходил. Поэтому тут уход футболиста в аренду в Объединенные Арабские Эмираты из петербургского клуба говорит сам за себя, даже домысливать ничего не стоит.
Раз у него есть контракт, он может вернуться в «Зенит, но вопрос, насколько это будет продуктивно для него самого? Бакаев в составе сине-бело-голубых себя не оправдал», — приводит слова Лепехина Legalbet.
Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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