Лепехин считает, что переход Бакаева в «Зенит» себя не оправдал

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы Зелимхана Бакаева в команде из Санкт-Петербурга.

«Если бы у Бакаева в «Зените» все было хорошо, то он бы никуда и не уходил. Поэтому тут уход футболиста в аренду в Объединенные Арабские Эмираты из петербургского клуба говорит сам за себя, даже домысливать ничего не стоит.

Раз у него есть контракт, он может вернуться в «Зенит, но вопрос, насколько это будет продуктивно для него самого? Бакаев в составе сине-бело-голубых себя не оправдал», — приводит слова Лепехина Legalbet.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ.