«Оренбург» анонсировал трансфер иностранного нападающего
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб в ближайшее время планирует оформить трансфер иностранного нападающего.
«Есть большие трудности с расчетами, но мы работаем. Сейчас ведем переговоры, надеюсь они закончатся благополучно, и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего», — приводит Metaratings слова Еремякина.
В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 30 матчах.
Источник: Metaratings
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