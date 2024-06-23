«Оренбург» анонсировал трансфер иностранного нападающего

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб в ближайшее время планирует оформить трансфер иностранного нападающего.

«Есть большие трудности с расчетами, но мы работаем. Сейчас ведем переговоры, надеюсь они закончатся благополучно, и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего», — приводит Metaratings слова Еремякина.

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 30 матчах.