Леонид Слуцкий: "Странно, когда две команды, вышедшие в РПЛ, будут играть не на домашних стадионах"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" выразил свое мнение по поводу возможного расширения числа команд в РПЛ. По его словам, ключевую роль в этом должны сыграть стадионы.

– Надо смотреть календарь, надо смотреть, когда будут проходить туры. Я не очень хорошо знаю эту тему. Но не думаю, что третья и четвертая команды ФНЛ сильно отличаются по качеству от 15-й и 16-й из РПЛ, – сказал Слуцкий. – Многие приезжали из России на матчи "Витесса". Говорили: "Что у вас за стадионы? Вот у нас – они настоящие". Сейчас арены в России на самом деле одни из лучших, если взять те, которые эксплуатируются. Одна из лучших, если не лучшая материально-техническая база в мире. Надо их оборудовать так, чтобы они могли принимать игры в декабре.

– Планируется, что будут играть до 20-х чисел декабря, а начинать с 20-х чисел февраля.

– Есть система обогрева зрителей на трибунах, лампы, которые греют поле. Современные методики могут позволить сохранить хорошее качество газона на весь год.

Меня интересует, как будет в этих условиях жить тот же "Арсенал". Если на новых стадионах еще что-то можно сделать, то там…. Или читал, что "Тамбов", возможно, будет играть в Волгограде. В другом городе. Смысл всего этого? Ради чего? Ради болельщиков? Но кто будет ездить в другой город? Странно, когда две команды, вышедшие в РПЛ, будут играть не на домашних стадионах. Читал, что в этом году была самая высокая посещаемость за все годы.

– Это напрямую связано с появлением новых стадионов.

– Так используйте их. Мы же их построили. 450 миллионов евро средняя цена каждого сооружения. Зачем использовать стадион, который не пригоден? Тот же Калининград, Нижний Новгород, Саранск. Давайте будем там эксплуатировать. Волгоград умышленно не называю, чтобы не обвинили в ангажированности.

Не должно быть так, что играешь матч в Питере – вот это да! Круто! А потом едешь в Оренбург, пусть меня там простят, где искусственное поле, и во времена моего ЦСКА не было системы полива. Там машина ездила и поливала. Нет ни подтрибунных помещений, ничего. Не может быть вот такого.

Пусть будет минимальная разница, как между Петербургом и Саранском. (Отдел футбола "СЭ")

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