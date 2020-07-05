Леонид Слуцкий: «Игроки «Оренбурга» уже летели как герои»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 26-го тура Тинькофф чемпионата Росси против «Оренбурга» (1:0).

— Вы довольны качеством игры «Рубина»?

— Сейчас такой график у всех команд, — цитирует Слуцкого официальный сайт казанцев. — Я вчера смотрел все матчи. Только ЦСКА выиграл убедительно, во втором тайме качественно сыграл. Все остальные матчи были тяжелые по качеству игры, «наперетяг», с минимальными шансами. Кто-то реализовывал, кто-то нет, много говорили про судейство. Мы не стали, к сожалению, исключением в этом правиле, и игра получилась тяжелая, как я и предполагал. Несмотря на то, что соперник играл неоптимальным составом, но здесь еще неизвестно, кто имеет преимущество. Команда, которая играет в очень жестком графике или команда, которая имела паузу в две недели. Понятно, что такую паузу врагу не пожелаешь, но, тем не менее, состояние здесь нельзя определить на сто процентов. Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры, готов говорить о том, что мы проявили характер, взяли три очка, которые могут быть судьбоносными.

— Как вы оцените игру Давиташвили? С чем он не справился, раз его заменили сразу после перерыва?

— Я много раз говорил, что в атаке мы имеем большую группу молодых игроков. Они достаточно непрогнозируемы, и сегодня у Зурико не получались атакующие действия, было много брака и эпизоды, которые нужно было играть несколько иначе, он блокировал определенные зоны. Но футболист, заменивший Зурико, и забил победный гол.

— Каково состояние Подберезкина, Уремовича и Данченко. Будут ли они готовы к игре с Краснодаром?

— Данченко сегодня был на лавке, он тренировался последние два дня в общей группе. Уремович не тренировался последние два дня, у него есть микроповреждение. Надеюсь, что к «Краснодару» будет готов. Подберезкин не готовится к игре с «Краснодаром».

— Степанов ни разу не появлялся на поле при вас. Рассчитываете ли вы на него?

— На данном этапе я рассчитываю на всех футболистов, которые есть. Просто в силу своих требований и оценки игроков отдаю предпочтения одним, а не другим.

— Почему после возобновления чемпионата команда первые таймы проводит хуже вторых?

— Сложный вопрос. Не знаю. Еще раз хочу сказать, что ключевая проблема: у нас нет футболистов, которые имеют опыт тяжелой борьбы за выживание, и вообще за какие-либо позиции. Поэтому часто тяжело входим в игру, присутствует большой нерв и только после корректив, которые, к счастью, удается внести, уже что-то меняется. Плюс, думаю, мы функционально достаточно хорошо готовы, поэтому можем прибавлять по ходу встречи. По крайней мере во всех предыдущих матчах, думаю, в сегодняшней тоже мы по всем функциональным показателям имели преимущество.

— Почему, на ваш взгляд, получилась равная игра без преимущества в скорости у Рубина, при том, что «Оренбург» не тренировался 8 дней?

— Мы не знаем, кто тренировался, кто нет. Это всегда такая тема, на которую трудно влиять. И повторюсь, еще неизвестно, кому легче, а кому тяжелее. Тот, кто играл две недели назад или тот, кто играет через три дня на четвертый третью игру подряд.

— Что вы сказали Макарову: в кадр попало, как вы эмоционально что-то говорили, что за установка была и как в целом оцените его игру не только в этом матче?

— Макаров потенциально может и обязан быть футболистом с высокой статистикой, но это слишком большой аванс. И я ему говорил о том, что он выходит для того, чтобы сделать результат. К счастью, так и произошло.

— Йевтич, кажется, пока не адаптировался. Почему он выглядит неубедительно пока?

— У нас тяжелая лига, и если футболисту уровня Малкома требуется время для адаптации. Я могу назвать массу других футболистов очень высокого уровня, которые не сразу заиграли в чемпионате России. Поянтно, что есть и обратные примеры, но ему очень важно и взаимодействия с партнерами, и правильный поиск зон. И все-таки мы много матчей играли против команд с глубокой обороной, а он не сверхбыстрый футболист, а скорее такой глубинный диспетчер. Он очень старается, мне кажется, есть положительная динамика, но, конечно, он может гораздо лучше.

— Как психологически повлияла вся эта ситуация, когда до последнего было непонятно, состоится ли матч?

— Моя задача — подготовить к игре. А то, что обе команды были в затруднительном положении, это да. Еще неизвестно, кому легче. Потому что игроки «Оренбурга» уже летели как герои. Они смогли выйти на футбольное поле и отыграть эту игру сверхдостойно. А мы выходили с тем, что ни в коем случае нельзя потерять очки, потому что мы были явными фаворитами. Повторюсь, у нас команда еще крайне нестабильная в эмоциональном плане, нет постоянных лидеров. Посмотрите, когда Подберезкин выпал из-за травмы, мы в каждой игре меняем капитанов. Скоро можно будет шутить: если ты надел капитанскую повязку, то в следующей игре ты не выйдешь на поле. Был Могилевец, потом он следующую игру не играл. Был Уремович, сейчас он получил травму. Сегодня капитаном был Коновалов. Этот как раз характеризует, что еще пока нет внутри коллектива твердого костяка, который, скажем так, управляет игрой изнутри. Это болезнь всех молодых команд, молодых и в плане игроков, и в плане того, насколько долго футболисты вместе взаимодействуют. Плюс, я говорил, что борьба за выживание носит специфический эмоциональный тяжелый груз.