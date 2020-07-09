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Леонид Слуцкий: «Это важная победа «Рубина» над большим клубом и абсолютно заслуженная»

9 июля 2020, 22:47
Леонид Слуцкий. Фото AFP
Леонид Слуцкий. Фото AFP
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (1:0)

«Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, что у них не было Берга, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч премьер». — Мы пытались насытить середину. Считаю, что мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно. Игнатьев? Пока у него много возможностей. Рано или поздно это перерастет в голы. Это важная победа, победа над большим клубом и абсолютно заслуженная. Осталось три тура, сложно что-то загадывать. Надо быть реалистами и прежде всего обезопасить себя от вылета».

Рубин — Краснодар

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