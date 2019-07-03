Леонид Михельсон: "Сносят стадион в Мурманске? Разберусь!"

Глава НОВАТЭК, член попечительского совета РФС Леонид Михельсон прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Мурманске – там на месте Центрального стадиона могут построить храм.

– Сносят стадион в Мурманске? Что же вы вчера не спросили, я там был как раз. Разберусь! – сказал Михельсон. (Александр Рогулев)

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