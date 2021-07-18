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Федотов заявил, что Маммана вернется в «Сочи»

22:10
Эмануэль Маммана. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Эмануэль Маммана. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана продолжит карьеру в сочинском клубе.

«Возвращается Маммана. Надеемся, что его не будет тревожить колено после различных повреждений связок.

Это боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».

25-летний аргентинец уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Недавно «Зенит» отправил Мамману на сбор со второй командой.

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Иван Шитик все материалы автора

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