Федотов заявил, что Маммана вернется в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана продолжит карьеру в сочинском клубе.

«Возвращается Маммана. Надеемся, что его не будет тревожить колено после различных повреждений связок.

Это боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».

25-летний аргентинец уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Недавно «Зенит» отправил Мамману на сбор со второй командой.