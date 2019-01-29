Леонид Федун: "Спартак" показывает ту игру, которую я всегда хотел видеть"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в турнире "Фонбет Кубок Матч Премьер" признался, что сам трофей для него не имеет значения, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов. Красно-белые одержали три победы в трех матчах, сегодня разгромив "Локомотив" (4:0).

– При мне такой трофей выигрывали только раз. "Копа дель Соль", – вспомнил Федун. – Но там был совсем другой состав участников, а здесь – достойные команды. Эта победа ни о чем не говорит. Говорит только о том, что команда работает нормально. Что приятно – команда играет. И не мышцами играет. И побеждает за счет, тех комбинаций, который они наигрывали на всех тренировках. Что будет дальше – увидим.

– Что вас больше удовлетворило – три победы или хорошая игра?

– Счет меня вообще не волнует, меня волнуют другие вещи. Во-первых, есть игра – та, которую я хотел всегда видеть: короткий пас, комбинации, забегания. И то, что выходящие на замену молодые игроки стараются конкурировать.

– Победы придадут психологическую уверенность "Спартаку"?

– Еще целый месяц. За месяц может много чего произойти, но уже понятно, что футболисты пашут на тренировках не зря и двигаются в правильном направлении.

– Не боитесь, что после такой игры за Зе Луиша все-таки дадут 35 миллионов евро?

– У него написано 35. Если дадут, то у меня не будет никаких шансов его удержать. Но я не думаю, подождем до лета. (Гоша Чернов)​

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