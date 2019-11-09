Леонид Федун — о матче с «Крыльями Советов»: «Будем бороться»
18:44
Владелец «Спартака» Леонид Федун перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).
— Как настроение перед игрой?
— Увидим. Будем бороться. (Ярослав Сусов)
«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. «Крылья Советов» — 10-я строчка и 18 баллов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».
Леонид Федун: «Будем бороться» pic.twitter.com/wpv9l4Guxc— СЭ Спартак (@spartak_se) November 9, 2019
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