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Леонид Федун — о матче с «Крыльями Советов»: «Будем бороться»

18:44
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Владелец «Спартака» Леонид Федун перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

— Как настроение перед игрой?

— Увидим. Будем бороться. (Ярослав Сусов)

«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. «Крылья Советов» — 10-я строчка и 18 баллов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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