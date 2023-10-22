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Сегодня, 16:38

Федун не верит в конфликт Соболева и Абаскаля: «Вышел и очень профессионально сыграл»

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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Конфликт Соболева и Абаскаля? Соболев вышел в перерыве. Он был в сборной. Видимо, не до конца еще вошел (в тренировочный процесс). Абаскаль не выпустил Соболева с первых минут из-за конфликта? Не верю в это. Он единственный нападающий у нас. Он вышел и очень профессионально сыграл, боролся, и было у него несколько моментов, чтобы их реализовать», — сказал Федун корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место, набрав 20 очков за 12 туров.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
5
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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