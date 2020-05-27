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Легионеры «Крыльев» сдали отрицательные тесты на коронавирус

10:36

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о результатах тестов на коронавирус у легионеров, выступающих за клуб, а также членов тренерского штаба, которые несколько дней назад прибыли в расположение команды.

— Сегодня пришли результаты тестов иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов», прибывших в Самару несколько дней назад, — говорится в сообщении пресс-службы самарцев. — Все тесты — отрицательные. Иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок.

Ранее официальный сайт «Крыльев» сообщал, что в Самару вернулись главный тренер команды Миодраг Божович, его помощники Войо Чалов и Милорад Байович, а также три футболиста: полузащитники Денис Попович и Паул Антон, а также форвард Деян Радонич.

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