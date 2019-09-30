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«Легенда». Сулейманов и Гаттузо в раздевалке «Краснодара» после победы над «Арсеналом»

00:56
29 сентября. Краснодар. «Краснодар» — «Арсенал» — 2:0. Магомед-Шапи Сулейманов с Дженнаро Гаттузо. Фото instagram.com
29 сентября. Краснодар. «Краснодар» — «Арсенал» — 2:0. Магомед-Шапи Сулейманов с Дженнаро Гаттузо. Фото instagram.com
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо из раздевалки «быков» после победы над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

— Легенда, — подписал фото Сулейманов.

41-летний Гаттузо присутствовал на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча с «Арсеналом». 28 сентября итальянец посетил игру 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0).

Краснодар — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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