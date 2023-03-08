Легенда «Аякса» уверен, что Промес может вернуться в «Аякс» в будущем

Легенда «Аякса» Шак Сварт в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможное возвращение нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

«Думаю, что возвращение Промеса в «Аякс» всегда возможно. Но я с ним давно не разговаривал, кажется, последний раз несколько лет назад. Мы сидели в ресторане и разговаривали о футболе. Здесь больше нужно спрашивать «Спартак» о том, способен ли Квинси играть на уровне «Аякса», — сказал Сварт «СЭ».

Промес является воспитанником «Аякса». Он играл за амстердамский клуб с июля 2019-го по февраль 2021 года.

В текущем сезоне 31-летний нидерландский футболист провел 26 матчей за «Спартак», забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.