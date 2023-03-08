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ЭСК РФС: арбитр Турбин правильно засчитал гол «Ахмата» в ворота «Оренбурга»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила решения главного арбитра Евгения Турбина в матче «Ахмат» — «Оренбург» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

Решения комиссии

1.Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Оренбург» на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся у комиссии ракурсы видеозаписи данного игрового эпизода не позволяют с точностью определить географическое положение атакующего игрока команды «Ахмат» №59 Евгения Харина, забившего гол в ворота команды соперника, по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Оренбург» №3 Михаилу Сивакову.

По этой причине комиссия не может утверждать, что решение первого ассистента об отсутствии положения вне игры было очевидно ошибочным, в связи с чем поддерживает решение засчитать взятие ворот команды «Оренбург» и не вмешательство ВАР в данную ситуацию.

2.Судья ошибочно назначил 11-метровый удар и вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Оренбург» №3 Михаилу Сивакову на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело нарушения правил в действиях игрока «Оренбурга», совершившего наступ стопой в область колена игрока команды «Ахмат» №11 Лечи Садулаева после единоборства с ним за мяч, так как защитник совершал естественное беговое движение, имея зрительный контакт с мячом, а не с соперником, нога которого случайно оказалась на линии движения защитника и контакт между ними был неизбежным и случайным.

«Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах. «Ахмат» располагается на 6-й строчке — 29 очков.

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РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Оренбург
Евгений Турбин
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