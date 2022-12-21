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21 декабря, 17:59

Ледяхов считает, что полузащитник Бакаев может вернуться из «Зенита» в «Спартак»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев не впечатляет, у него мало игрового времени. Когда он будет играть, тогда и станет видно, подходит он «Зениту» или нет, — цитирует Legalbet Ледяхова. — Он переходил в команду-чемпион, поэтому, естественно, это для него был шаг вперед. Но бразильцы сильнее его, поэтому он там не заиграл до этого момента. Зелимхану стоит покинуть «Зенит»? А почему бы и нет? У него такой возраст, что нужно постоянно находиться в игровом ритме, поддерживать его. Аренда — это неплохой вариант для него. Закрыт ли Бакаеву ход назад в «Спартак»? Нет. В такое время квалифицированные игроки всегда пользуются спросом. Если будет желание со стороны футболиста и «Спартака», то почему нет. Все возможно».

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: Legalbet.ru
Зелимхан Бакаев
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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Зенит

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