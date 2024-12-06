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Сегодня, 09:00

Ледяхов: «Корнеев прав — за Угальде переплатили»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» прокомментировал голевую серию форварда красно-белых Манфреда Угальде.

— На Угальде после покера и двух дублей теперь смотрите другими глазами?

— Думаю, не я один. Поначалу-то действительно не впечатлял, его заслуженно критиковали. Но к концу года сумасшедшую форму набрал. Залетает все! Мне особенно понравился первый гол в ворота «Краснодара». Блистательное исполнение!

Козыри Угальде — прекрасная работа с мячом, умение открыться за спину, взрывная скорость, голевое чутье. Сегодня уже для всех очевидно, что он максимально эффективен в центре нападения. А не на фланге, куда его периодически сдвигал Станкович, пытаясь встроить в свои схемы еще и Николсона.

— Игорь Корнеев с февраля твердил: «15 миллионов евро — абсолютно неадекватная цена за Угальде. Он не стоит даже половины этой суммы!»

— Корнеев прав — за костариканца переплатили. Да он и не играл на 15 миллионов ни в прошлом сезоне, ни на старте нынешнего. Но осенью ситуация изменилась. Сейчас Угальде — лучший бомбардир РПЛ, забил 14 мячей и, конечно же, отрабатывает эти миллионы.

А вот к разговорам, что зимой форварда надо обязательно продавать в Европу, если за него предложат 25-30 миллионов, отношусь скептически. Наоборот — «Спартак» должен сохранить лидеров. Только тогда клуб снова будет в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту» не на словах, а на деле.

Игорь Ледяхов. Игорь Ледяхов: «В раздевалке Ельцин первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым»

Игорь Ледяхов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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