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Сегодня, 08:30

Игорь Ледяхов: «В раздевалке Ельцин первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым»

Ледяхов рассказал, как Ельцин перепутал Романцева с водителем автобуса
Александр Кружков
Обозреватель
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Игорь Ледяхов
Игорь Ледяхов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» «15 к 1» — экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики».

1 — Были бы у вас лишние сто долларов — на кого бы поставили в чемпионской гонке?

— На «Зенит». Да, «Краснодар» 16 туров шел без поражений, а «Спартак» одержал пять побед подряд и показывает классный футбол. Но в распоряжении Семака практически два состава. Если вдруг сломаются Кордоба и Сперцян, равноценной замены им нет. Это относится и к Угальде с Барко.

В Питере же такая скамейка, что до последнего тура там спокойно справлялись без Глушенкова, Вендела и Латышонка. А домашнее поражение от Самары — несчастный случай. Когда футболисты видят, что в лиге сильнее всех, в какой-то момент сами себя убаюкивают. Осечка с «Крыльями» — из этой серии. Ничего, встряхнутся, сделают выводы и пойдут за очередным титулом.

2 — Так какой же «Спартак» настоящий — тот, что проигрывает дома «Краснодару» 0:3, или тот, что через полтора месяца громит его на выезде?

— «Спартак» — это сплошные качели. Ярчайшие отрезки сменяются провальными, и наоборот. С любым тренером! Посмотрим, что будет при Станковиче, как он выстроит подготовку на зимних сборах. Пока к нему вопросов нет.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; танцуют после гола Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

Команда и при схеме 3-5-2 выдавала неплохие матчи, включая победные 3:0 с «Ростовом». Но после 0:3 с «Краснодаром» серб перешел на 4-3-3, усадив в запас Николсона и Абену. Угальде вернулся к привычной роли центрфорварда, а потом дисквалификация Литвинова открыла дорогу в состав уже подзабытому Дуарте.

Все это принесло результат. «Спартак» превратился в сбалансированную команду, которая и сзади надежна, и впереди хороша. Никто не выпадает. Плюс великолепная «физика», позволяющая прессинговать на каждом участке поля и проводить быстрые атаки. Отсюда потрясающая победная серия с общим счетом 16:2!

3 — На Угальде после покера и двух дублей теперь смотрите другими глазами?

— Думаю, не я один. Поначалу-то действительно не впечатлял, его заслуженно критиковали. Но к концу года сумасшедшую форму набрал. Залетает все! Мне особенно понравился первый гол в ворота «Краснодара». Блистательное исполнение!

Козыри Угальде — прекрасная работа с мячом, умение открыться за спину, взрывная скорость, голевое чутье. Сегодня уже для всех очевидно, что он максимально эффективен в центре нападения. А не на фланге, куда его периодически сдвигал Станкович, пытаясь встроить в свои схемы еще и Николсона.

Футболист «Спартака» Манфред Угальде
Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

4 — Игорь Корнеев с февраля твердил: «15 миллионов евро — абсолютно неадекватная цена за Угальде. Он не стоит даже половины этой суммы!»

— Корнеев прав — за костариканца переплатили. Да он и не играл на 15 миллионов ни в прошлом сезоне, ни на старте нынешнего. Но осенью ситуация изменилась. Сейчас Угальде — лучший бомбардир РПЛ, забил 14 мячей и, конечно же, отрабатывает эти миллионы.

А вот к разговорам, что зимой форварда надо обязательно продавать в Европу, если за него предложат 25-30 миллионов, отношусь скептически. Наоборот — «Спартак» должен сохранить лидеров. Только тогда клуб снова будет в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту» не на словах, а на деле.

5 — Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как тот оказался в «Спартаке»?

— Абена. Неужели в России нет защитников сильнее? Впрочем, нужно быть объективным — что-то в этом парне есть. Да, технически оснащен слабенько, зато мощный, быстрый, опытный. Может, и заиграет.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; поздравляю Манфереда Угальде (№9) с&nbsp;голом в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). Мощная «физика» и мастерство Угальде — составляющие 8:2 «Спартака» с «Локо» и «Краснодаром». Осталось подтянуть скамейку

Вон Дуарте на первых порах тоже выглядел удручающе. Болельщики плевались — кого привезли?! Он и мне казался игроком среднего уровня. Но последние матчи проводит феноменально. Грамотный выбор позиции, правильные перемещения, четкая игра один в один. Поразительно! На данный момент Бабич и Дуарте — лучшая пара центральных защитников РПЛ.

6 — По мотивам выступления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на сайте «СЭ» организовали опрос: «Главное зло российского футбола — судейство или агенты?» Как ответите вы?

— Нельзя рисовать все черной краской. В любой профессии есть и порядочные люди, и проходимцы. То же самое касается работы арбитров, агентского бизнеса. Мы сегодня столько внимания уделяем этой теме, что забываем о другой проблеме нашего футбола — некомпетентности клубных менеджеров. Которые распоряжаются судьбами игроков и тренеров, а думают исключительно о собственной выгоде. К сожалению, таких руководителей у нас хватает.

Ну а возвращаясь к резонансным заявлениям губернатора о коррупции в судействе и нечистоплотности агентов... Если есть неопровержимые доказательства — пусть обнародует.

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов
Игорь Ледяхов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

7 — У вас-то был неприятный опыт общения с агентами?

— Ха! В прошлом веке. В девяностые в России агентов еще не было, и в Испанию многие уезжали через Иньяки Уркихо. Вот он прилично нас дурил, пользуясь тем, что ни черта не знали — ни языка, ни законов.

Контракты составлял так, что от клуба мы ежемесячно получали минимальную сумму — 20 процентов. А 80 Уркихо прокручивал через свои фирмы, расплачиваясь с нами лишь в конце сезона. Когда схема вскрылась, все разорвали с ним отношения. Но первые годы пришлось помучиться.

8 — Владимир Абрамов, другой агент, посвятил вам в мемуарах яркий абзац: «Я видел, как Ледяхов накануне матча приходил в бар, выпивал бутылку водки, закусывал и шел спать. Назавтра на поле был лучшим».

— Что за глупости? Какая водка перед игрой? Я же не враг своему здоровью. Да это и нереально — выдуть пол-литра и на следующий день 90 минут отбегать. Понятно, я не ангел, нарушал режим. Но после матча, а не до!

23 августа. Москва. Лужники. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; - 1:1. Игорь ЛЕДЯХОВ. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot; Игорь Ледяхов: «За спиной — целая очередь»

9 — Шесть лет назад вы тренировали «Балтику». С тех пор были предложения поработать главным?

— Звали и в первую лигу, и в Казахстан. Но не срослось. Летом 2022-го Писарев пригласил помощником в «Химки». Правда, там все закончилось, толком не начавшись, — через три недели Николая уволили. А дальше были восемь месяцев в «Алании» в штабе Василенко.

Конечно, роль ассистента — не предел мечтаний. Хочется вернуться к работе главного тренера, самому принимать решения. Да и возраст поджимает — все-таки мне уже 56...

10 — Когда-то в Испании вы на паях с Андреем Мохом открыли агентство недвижимости. Сохранилось?

— Ну что вы, там у меня давно никакого бизнеса нет. Только в России — небольшой, связан со строительством. В последние годы живу на три дома — то в Барселоне, то в Москве, то в Сочи у отца. Ему 83, чувствует себя нормально, но все равно стараюсь почаще навещать.

11 — Месяц назад легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в матче памяти Федора Черенкова. Почему вас не было среди участников?

— Меня приглашали. Но по медицинским причинам отказался. Уже похолодало, а врачи в такую погоду пока не рекомендуют выходить на поле.

12 — Что стряслось?

— Я не афишировал, но... Ладно, расскажу. Три года назад мне поставили диагноз — рак поджелудочной. Все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу улетел в Германию, там прооперировали. Вот поэтому на какой-то период и выпал из футбольной жизни.

Сейчас, слава богу, ничего не беспокоит. Ремиссия. Каждые полгода прохожу обследование. Очередное — в январе 2025-го, в Барселоне.

Ветераны «Спартака» Игорь Ледяхов и Владимир Бесчастных
Игорь Ледяхов и Владимир Бесчастных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 — К разговору о Черенкове. В 1993-м вы пересеклись с ним в «Спартаке». Самый памятный эпизод с Федором?

— Победный четвертьфинал Кубка кубков с «Фейеноордом», когда его в концовке удалили. Мы атаковали, он пытался замкнуть прострел и в борьбе за мяч зацепил вратаря. Легонько. Но тот на дыбы, еще и защитники налетели. Они все высоченные, мощные, бедного Федора чуть не затоптали. Особенно ван Гоббел, темнокожий здоровяк, усердствовал. Я как раз рядом был, вступился.

Вы же знаете характер Черенкова — тихий, миролюбивый, мухи не обидит. Ни в какие конфликты не ввязывался. А тут вдруг завелся, от ван Гоббела отмахнулся... В итоге красную получили оба.

Запомнился матч не только удалением Федора, но и внезапным визитом в нашу раздевалку президента России Бориса Ельцина. Первым он поздравил с победой Колю Дорошина, водителя автобуса. Пожал руку, произнес какие-то слова. Принял его за Романцева, представляете?! Все обалдели. Потом кто-то из свиты подсказал, где Олег Иванович, и тогда уже Ельцин к нему направился.

Федор Черенков. «Не могу быть Романцеву обузой. В «Спартаке» нельзя просто числиться». Как Черенков уходил из футбола

В Москве в тот вечер было адски холодно, в ложе Борис Николаевич согревался известным способом. Наверное, из-за этого и перепутал. Причем он зашел, когда мы не успели переодеться, кто-то даже в душ не сходил. Прямо в грязной форме с президентом и сфотографировались.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Хотя Шарапов, друг Жеглова, считал иначе. Но мы-то знаем, что Кирпич — вор. Поэтому должен сидеть в тюрьме. А как его туда упекут, уже не важно. Дело техники.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Вранье. Самолеты. Не скажу, что у меня аэрофобия, но каждый раз, поднимаясь в небо, испытываю дискомфорт. Ну и морозы не люблю. Я ведь в Сочи вырос, много лет в Испании жил — привык к теплу.

Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Динамо Мх

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