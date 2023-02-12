Леандро Фернандес назвал Вагнера Лав лучшим бразильцем в истории РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес назвал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав лучшим бразильцем в истории РПЛ.

— В России играло слишком много бразильцев. Считаю, что среди всех Вагнер Лав был лучшим!

— «Динамо» очень давно не выигрывало трофей в лиге, как вы считаете, случился ли это?

— Надеюсь!

Вагнер Лав защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2012 год, а также после отрезка в чемпионате Бразилии в 2013 году. С ЦСКА Вагнер Лав в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.