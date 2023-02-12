Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Экс-скаут «Барселоны» Абидаль заявил, что в России много хороших игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист и экс-скаут испанской «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал перспективы юных российских игроков — полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Конечно, я слышал о Пиняеве и Захаряне. Каждый раз мы слышим что-то новое о разных футбольных талантах. Эти ребята своим примером показывают, что в России есть много хороших игроков. Чтобы двигаться по карьере, молодому игроку важно быть в форме, постоянно играть за клуб, показывать все свои качества, иметь выступления за национальную сборную. Однако из-за нынешней ситуации российским футболистам тяжело сделать шаг в европейский футбол. Трудное время для игроков, но уверен, что все скоро закончится и мы увидим этих талантов в Европе», — приводит слова Абидаля Sport24.

Он также пожелал Пиняеву и Захаряну работать на все сто и не переставать мечтать. По его словам, они должны пользоваться всеми своими шансами, усердно работать и проявлять себя, чтобы попасть в большую команду.

«Если Захарян и Пиняев будут максимально сконцентрированы на своем будущем, будут стараться и ярко показывать себя, то, может, мы увидим их в таком большом клубе», — добавил Абидаль.

Пиняев провел в РПЛ 11 матчей в составе «Крыльев Советов», забив три мяча и отдав две голевые передачи.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-eks-skaut-barselony-abidal-konechno-ya-slyshal-o-pinyayeve-i-zakharyane-v-rossii-mnogo-khoroshikh-igrokov
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леандро Фернандес: «Надеюсь, у Захаряна все же получится перейти в «Челси»

Леандро Фернандес назвал Вагнера Лав лучшим бразильцем в истории РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости