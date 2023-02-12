Экс-скаут «Барселоны» Абидаль заявил, что в России много хороших игроков

Бывший футболист и экс-скаут испанской «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал перспективы юных российских игроков — полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Конечно, я слышал о Пиняеве и Захаряне. Каждый раз мы слышим что-то новое о разных футбольных талантах. Эти ребята своим примером показывают, что в России есть много хороших игроков. Чтобы двигаться по карьере, молодому игроку важно быть в форме, постоянно играть за клуб, показывать все свои качества, иметь выступления за национальную сборную. Однако из-за нынешней ситуации российским футболистам тяжело сделать шаг в европейский футбол. Трудное время для игроков, но уверен, что все скоро закончится и мы увидим этих талантов в Европе», — приводит слова Абидаля Sport24.

Он также пожелал Пиняеву и Захаряну работать на все сто и не переставать мечтать. По его словам, они должны пользоваться всеми своими шансами, усердно работать и проявлять себя, чтобы попасть в большую команду.

«Если Захарян и Пиняев будут максимально сконцентрированы на своем будущем, будут стараться и ярко показывать себя, то, может, мы увидим их в таком большом клубе», — добавил Абидаль.

Пиняев провел в РПЛ 11 матчей в составе «Крыльев Советов», забив три мяча и отдав две голевые передачи.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.