Гаврилов: «Промес не лидер «Спартака». Он играет больше на себя, сам любуется своей игрой»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос о том, кто мог бы быть лидером нынешней московской команды.

«Трудный вопрос. В СССР такие игроки были почти в каждой команде. Когда говорили про тбилисское «Динамо», все знали, что там есть Давид Кипиани, в «Арарате» конструктором игры был Хорен Оганесян, в киевском «Динамо» — Леонид Буряк, в «Зените» — Юрий Желудков... И дальше можно перечислять.

Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь — играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо-не надо, идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров.