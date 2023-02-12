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Сегодня, 16:30

Гаврилов: «Промес не лидер «Спартака». Он играет больше на себя, сам любуется своей игрой»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос о том, кто мог бы быть лидером нынешней московской команды.

«Трудный вопрос. В СССР такие игроки были почти в каждой команде. Когда говорили про тбилисское «Динамо», все знали, что там есть Давид Кипиани, в «Арарате» конструктором игры был Хорен Оганесян, в киевском «Динамо» — Леонид Буряк, в «Зените» — Юрий Желудков... И дальше можно перечислять.

Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь — играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо-не надо, идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами. 

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-promes-ne-lider-spartaka-on-igraet-dlya-sebya-i-sam-svoej-igroj-lyubuetsya/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
9
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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