Ларссон рассказал о цели «Спартака» на сезон в РПЛ
12:06
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как провел отпуск, а также поделился целью клуба на оставшуюся часть сезона.
— Отдохнул хорошо, отпуск провел со своей семьей в Испании. Уход Тедеско летом? Грустно, конечно, но нам все равно надо готовиться, чтобы выйти на следующие матчи в своей лучшей форме. Цель — попасть в тройку по итогам сезона.
«Спартак» после 19 матчей занимает третье место в РПЛ, имея в активе 35 очков.
(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)
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