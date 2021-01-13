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Ларссон рассказал о цели «Спартака» на сезон в РПЛ

12:06
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как провел отпуск, а также поделился целью клуба на оставшуюся часть сезона.

— Отдохнул хорошо, отпуск провел со своей семьей в Испании. Уход Тедеско летом? Грустно, конечно, но нам все равно надо готовиться, чтобы выйти на следующие матчи в своей лучшей форме. Цель — попасть в тройку по итогам сезона.

«Спартак» после 19 матчей занимает третье место в РПЛ, имея в активе 35 очков.

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)

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