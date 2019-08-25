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Ларссон рад первому голу в составе «Спартака». И благодарен Тилу

22:31
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Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) порадовался забитому голу в этой встрече. Этот мяч стал для игрока дебютным в составе красно-белых.

Также Ларссон поблагодарил Гуса Тила. 21-летний голландец принес победу гостям на 92-й минуте встречи.

— Безумно доволен своим первым голом, но что еще важнее, мы выиграли матч! Спасибо за голевой пас и победный гол, — написал Ларссон в своем Instagram.

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