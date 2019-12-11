Болельщики «Спартака» впервые за последние несколько месяцев признали лучшим игроком команды не голкипера Александра Максименко. В ноябре выбор пал на шведского нападающего Джордана Ларссона, сообщает официальный сайт клуба.

— Очень приятно, что болельщики выбрали меня лучшим игроком месяца, — сказал Ларссон. — Надеюсь, что смогу и впредь своей игрой помогать команде набирать очки. Может, удастся еще когда-нибудь удостоиться этой награды. В какой-то степени такой выбор стал для меня сюрпризом. В команде много достойных ребят, которые здорово себя проявляют. Например, Максименко до меня трижды признавался лучшим. В какой-то момент подумал: «Может, хватит уже?» Шучу! Саша — фантастический вратарь. Он выручал нас во многих играх, чем полностью заслужил похвалу и признание трибун. Но я рад, что меня тоже посчитали достойным звания «игрок месяца», и благодарен болельщикам за это.

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