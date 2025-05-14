В «Рубине» посчитали преждевременным продлевать контракт с Даку

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин считает преждевременным обсуждать продление контракта с албанским нападающим Мирлиндом Даку.

«У нас с Даку действующий контракт до конца следующего сезона», — сказал Сафиуллин ТАСС.

27-летний нападающий в сезоне-2024/25 забил за «Рубин» в РПЛ 12 голов в 24 матчах. В сезоне-2023/24 у него было 10 голов в 28 матчах. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.