Гусев: «Не думаю, что Тюкавин хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак»
Помощник главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
«Не думаю, что Костя сейчас хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак». Все его планы связаны с «Динамо», все решения он принимает сам. Костя Тюкавин сейчас никуда уходить не собирается», — приводит слова Гусева Sport24.
В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря он продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года.
Источник: Sport24
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