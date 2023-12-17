Гусев: «Не думаю, что Тюкавин хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак»

Помощник главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Не думаю, что Костя сейчас хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак». Все его планы связаны с «Динамо», все решения он принимает сам. Костя Тюкавин сейчас никуда уходить не собирается», — приводит слова Гусева Sport24.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря он продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года.