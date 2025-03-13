Ларин считает, что Умяров может стать будущим капитаном «Спартака»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» рассказал, сможет ли полузащитник «Спартака» Наиль Умяров стать капитаном красно-белых.

«Конечно, он золотой медалист и в совершенстве знает английский. Когда он переходил в «Спартак», то я сразу в одном из интервью сказал, что, на мой взгляд — это футболист для «Спартака» на десятилетие. Вроде как незаметно, а Умяров уже 7-й год играет в клубе, поэтому до 10, возможно, дойдет, а там и капитанская повязка», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Александр Абустин