Ларин считает, что рекорду Дзюбы не уделяют должного внимания: «Могли бы сделать более красивое шоу»
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Жалко, что этому достижению не придается большого резонанса. Если за Овечкиным следят все, то за Дзюбой — все равно более узкий круг. Наверное, это справедливо, потому что разный уровень между НХЛ и РПЛ. Но считаю, что из его рекорда могли бы сделать какое-то более красивое шоу», — сказал Ларин «СЭ».
Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Дзюбы 234-м в карьере — это лучший показатель в истории российского футбола.
(Александр Абустин)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|
2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|
3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|
4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|
5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|
6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|
7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|
8
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|
9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|
10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|
11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|
12
|Динамо Мх
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|
13
|Кр. Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|
14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|
15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|
16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
