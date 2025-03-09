Ларин считает, что рекорду Дзюбы не уделяют должного внимания: «Могли бы сделать более красивое шоу»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Жалко, что этому достижению не придается большого резонанса. Если за Овечкиным следят все, то за Дзюбой — все равно более узкий круг. Наверное, это справедливо, потому что разный уровень между НХЛ и РПЛ. Но считаю, что из его рекорда могли бы сделать какое-то более красивое шоу», — сказал Ларин «СЭ».

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Дзюбы 234-м в карьере — это лучший показатель в истории российского футбола.

(Александр Абустин)