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Лапочкин считает неадекватной реакцию Юрана на судейство в матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал недопустимым поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

По окончании игры Юран нецензурно высказался в адрес арбитров встречи, заявил, что полузащитнику «быков» Александру Черникову нужно было показать вторую желтую карточку за фол на 55-й минуте.

«В такой форме недопустимо публично выражать свою позицию, даже если судьи ошиблись. Я категорически с этим не согласен и осуждаю поведение Сергея Николаевича. Все-таки надо держать себя в руках, он опытный тренер и, конечно, не нужно позволять себе переходить на такие оскорбления. По поводу эпизода — фол-фол, нет там никакого наступа, попал по ноге. Скажем так, не было ни грубости, ни безрассудства и тем более наступа. Поэтому реакция выглядит как неадекватная конкретно по этой игре», — приводит «Спорт День за Днем» слова Лапочкина.

После матча с нижегородцами «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в чемпионате России, обойдя «Зенит» (41), у которого еще одна игра в запасе. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
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6.04 16:30
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Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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