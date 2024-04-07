Ари назвал Мусаева умным тренером: «Болею за чемпионство «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Я очень верю в Мусаева! Он — очень умный тренер, хорошо знает команду. Как я уже говорил, «Краснодар» не может больше терять очки в чемпионате. Я болею за его победу в РПЛ», — сказал Ари «СЭ».

Мусаев возглавил «Краснодар» в марте этого года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством команда провела два матча, одержала одну победу и один раз сыграла вничью. Мусаев уже возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год.

«Краснодар» занимает промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 22 матчей.