Лапочкин исправил ошибку Карасева. Почему назначен пенальти в пользу «Динамо»?

На 12-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» ошибся арбитр Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота гостей. Судья не увидел, что вратарь самарцев Евгений Фролов сбил Максимилиана Филиппа.

В действия рефери вмешался Сергей Лапочкин, за считанные часы до игры переведенный из другой судейской бригады. Его поменяли местами со Станиславом Васильевым — того отправили на матч «Краснодар» — «Урал».

Лапочкин определил, что Карасев допустил ошибку и предложил посмотреть видеоповторы. После из изучения судья достаточно быстро назначил 11-метровый удар. (Александр Бобров)