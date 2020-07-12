Лапочкин исправил ошибку Карасева. Почему назначен пенальти в пользу «Динамо»?
19:04
На 12-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» ошибся арбитр Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота гостей. Судья не увидел, что вратарь самарцев Евгений Фролов сбил Максимилиана Филиппа.
В действия рефери вмешался Сергей Лапочкин, за считанные часы до игры переведенный из другой судейской бригады. Его поменяли местами со Станиславом Васильевым — того отправили на матч «Краснодар» — «Урал».
Лапочкин определил, что Карасев допустил ошибку и предложил посмотреть видеоповторы. После из изучения судья достаточно быстро назначил 11-метровый удар. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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