Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:16

Лапочкин дал оценку спорным судейским моментам 1-го тура РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о спорных судейских моментах в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Нормальное судейство было в первом туре, но два матча стоят особняком: «Локомотив» — «Акрон» и «Химки» — «Динамо» Махачкала. В первом матче было очень много тяжелых ситуаций у Владимира Москалева. К сожалению, сама судейская бригада не увидела атакующую руку Пиняева, они зачитали гол, потом ВАР отлично вмешался и правильно отменил гол. И было два момента, где, возможно, были потенциальные пенальти в ворота «Локомотива»: подножка Тимошенко и игра рукой Морозова. Опять-таки, моменты дискуссионные. Мне кажется, можно понять решения Москалева в этих эпизодах. Осталось только, чтобы в оставшихся 29 турах судьи выдержали эту планку, которую Володя задал.

«Химки» — «Динамо» Махачкала, молодой арбитр Егоров, всего второй матч. Я думаю, что очень неудачный для него, потому что пенальти он назначил только с помощью ВАР. Открытый момент, он стоит, все видит и неправильно трактует эпизод. Это, конечно, очень серьезная ошибка. Второй момент — с атакующей рукой. Он значительно сложнее, но арбитр занял позицию, наверное, не очень, в которой было сложно это увидеть. Если бы он занял классическую позицию, как учат арбитров, думаю, все бы смог сам увидеть. Наверное, это самый неудачный матч в первом туре», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

2-й тур чемпионата России сезона-2024/25 стартует 26 июля. Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоится в Самаре и начнется в 18.00 мск.

Источник: РБ Спорт
1
0
Читайте также
Метеорологи предупредили о ливне в Париже в день открытия Олимпиады-2024
Бывший боец UFC из Казахстана хочет взять уже третью жену
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг: «В столетие «Зенита» есть только одна цель — побеждать»

Андрей Ещенко: «Спартаку» надо реабилитироваться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости