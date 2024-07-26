Лапочкин дал оценку спорным судейским моментам 1-го тура РПЛ
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о спорных судейских моментах в 1-м туре нового сезона РПЛ.
«Нормальное судейство было в первом туре, но два матча стоят особняком: «Локомотив» — «Акрон» и «Химки» — «Динамо» Махачкала. В первом матче было очень много тяжелых ситуаций у Владимира Москалева. К сожалению, сама судейская бригада не увидела атакующую руку Пиняева, они зачитали гол, потом ВАР отлично вмешался и правильно отменил гол. И было два момента, где, возможно, были потенциальные пенальти в ворота «Локомотива»: подножка Тимошенко и игра рукой Морозова. Опять-таки, моменты дискуссионные. Мне кажется, можно понять решения Москалева в этих эпизодах. Осталось только, чтобы в оставшихся 29 турах судьи выдержали эту планку, которую Володя задал.
«Химки» — «Динамо» Махачкала, молодой арбитр Егоров, всего второй матч. Я думаю, что очень неудачный для него, потому что пенальти он назначил только с помощью ВАР. Открытый момент, он стоит, все видит и неправильно трактует эпизод. Это, конечно, очень серьезная ошибка. Второй момент — с атакующей рукой. Он значительно сложнее, но арбитр занял позицию, наверное, не очень, в которой было сложно это увидеть. Если бы он занял классическую позицию, как учат арбитров, думаю, все бы смог сам увидеть. Наверное, это самый неудачный матч в первом туре», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».
2-й тур чемпионата России сезона-2024/25 стартует 26 июля. Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоится в Самаре и начнется в 18.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1