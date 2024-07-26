Андрей Ещенко: «Спартаку» надо реабилитироваться»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что красно-белым необходимо реабилитироваться в матче с «Химками» во втором туре РПЛ после поражения от «Оренбурга» (0:2) на старте сезона.

«Спартаку» реабилитироваться надо, а «Химки» также будут убегать на контратаках и использовать свои шансы. У них есть Мирзов, который индивидуально очень сильный, Заболотный — они могут разносторонне играть. А «Спартак», если побежит в атаку, кто в защите будет? Они еще не такие опытные, чтобы играть один в один в защите», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 28 июля, на «Арене Химки».