Лаксальт заявил, что в «Динамо» отличная атмосфера

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос об атмосфере внутри команды.

«Какая сейчас атмосфера внутри коллектива? Последние победы придали нам уверенности в собственных силах. В команде отличная атмосфера, мы сплочены и верим в идеи главного тренера. Движемся от игры к игре, стараемся делать все возможное, чтобы радовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

После пяти туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (13 очков).