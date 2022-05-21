Лаксальт: «Надеюсь будут готов к матчу со «Спартаком»

Лаксальт заявил, что может сыграть в финале Кубка России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:5) отметил, что, возможно, будет готов к финалу Кубка России.

— Будешь ли ты готов к финалу Кубка?

— Я думаю, да. Но не уверен. Надеюсь на это.

Лаксальт пропустит примерно четыре недели из-за травмы передней поверхности бедра. В текущем сезоне 29-летний уругваец сыграл в 14 матчах за «Динамо» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».