Смолов поздравил болельщиков с бронзовыми медалями РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился эмоциями после матча 30-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:5).

«Сохраню медаль. Поздравляю болельщиков «Динамо». Это хороший результат. Еще раз поздравляю болельщиков», — сказал Смолов.

«Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России впервые в своей истории. «Динамо», которому было достаточно ничьей для второго места, в итоге стало бронзовым призером.