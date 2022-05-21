Лев Лещенко: «Сочи» — удивительная команда»

Болельщик «Динамо», певец Лев Лещенко после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:5) отметил, что игра у бело-голубых не получилась.

«Игра не очень-то и получилась. «Сочи» — удивительная команда. Могу их только поздравить. Еврокубки? Мы сейчас в некоем вакууме. Но подрастет молодежь, будет развиваться наш футбол», — сказал Лещенко.

Бело-голубые в очной встрече с «Сочи» (1:5) упустили серебро.