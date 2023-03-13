Квеквескири — о результатах «Факела»: «Мы ментально проседаем»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» поделился главной проблемой команды.

«Как вы объясняете себе 11 ничейных результата в РПЛ за 19 туров? Мы сами внутри команды много об этом разговариваем. Это больше к тренеру вопрос, а не ко мне на данный момент. Сейчас на эмоциях. Не могу какие-то вещи комментировать. Психологически давит? Это самый главный фактор. Мы ментально проседаем», — сказал Квеквескири «СЭ».

«Факел» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за 19 матчей.