Полоз: «Мне не предлагали новый контракт с «Ростовом»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал, что не получал от клуба предложения по новому контракту.

«У меня кончается контракт? Я не знал (смеется). Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал», — цитирует Полоза «РБ Спорт».

31-летний форвард выступает за «Ростов» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне Полоз провел 18 матчей в РПЛ и забил 8 мячей.