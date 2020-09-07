Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих свободных агентов мира. В десятку вошел хавбек Далер Кузяев, у которого летом истек контракт с «Зенитом». 27-летний футболист делит четвертое место с двумя игроками, с ориентировочной стоимостью 8 миллионов евро.

Возглавил рейтинг Эдинсон Кавани, стоимость которого оценивается в 20 миллионов. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Эдинсон Кавани (33 года, последний клуб «ПСЖ») — 20 миллионов

2. Райан Фрэйзер (26, «Борнмут») — 17,5

3. Марио Гетце (28, «Боруссия» Д) — 10,5

4. Дэниэл Старридж (31, «Трабзонспор») — 8

Натаниэл Клайн (29, «Ливерпуль») — 8

Далер Кузяев (27, «Зенит») — 8

7. Хосе Кальехон (33, «Наполи») — 7,5

8. Джакомо Бонавентура (31, «Милан») — 7

9. Кевин Штегер (27, «Фортуна» Д) — 6

10. Пату (31, «Сан-Паулу») — 4,8