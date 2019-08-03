23:20 | Футбол — РПЛ

Кузяев появился на поле впервые с марта

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Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев вышел на поле в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром", заменив на 80-й минуте встречи хавбека Юрия Жиркова.

26-летний российский футболист появился на поле впервые с 21 марта 2019-го. Тогда Кузяев получил травму в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 за сборную России против Бельгии (1:3).

Зенит - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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