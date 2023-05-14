Кузьмичев считает, что «Крылья Советов» сумеют сохранить прописку в РПЛ
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопросы о матче 27-го тура РПЛ «Локо» против «Крыльев Советов», который прошел в Самаре и закончился вничью 1:1.
«Не думаю, что «Локомотив» захотел помочь своему бывшему партнерскому клубу. Игра носила спортивный характер, но резануло, что в эпизоде с пропущенным мячом безобразно сыграл Тикнизян — даже не потому что обрезал, а потому что не пошел за игроком, который в итоге и забил. Так играть в обороне недопустимо. В самой концовке выход Митая и Марадишвили сильно ослабил команду — скорее, «Крылья» могли добиться положительного результата, чем «Локомотив». Сумеют ли «Крылья» удержаться в РПЛ? Думаю, сумеют — по содержанию они показывают добротный футбол даже с учетом потерь в начале сезона. Мне эта команда симпатична. Единственное, много очков потеряли — где-то удача отвернулась, где-то были судейские ошибки. Так бы спокойно закончили в середине и не волновались бы. Но, думаю, избегут стыков и продолжат играть в РПЛ», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.
После 27 туров «Крылья Советов» занимают 12 место. Отрыв от ближайшего преследователя «Факела» — 2 очка, но у воронежцев матч с «Пари НН» в запасе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6