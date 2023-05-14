Кузьмичев считает, что «Крылья Советов» сумеют сохранить прописку в РПЛ

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопросы о матче 27-го тура РПЛ «Локо» против «Крыльев Советов», который прошел в Самаре и закончился вничью 1:1.

«Не думаю, что «Локомотив» захотел помочь своему бывшему партнерскому клубу. Игра носила спортивный характер, но резануло, что в эпизоде с пропущенным мячом безобразно сыграл Тикнизян — даже не потому что обрезал, а потому что не пошел за игроком, который в итоге и забил. Так играть в обороне недопустимо. В самой концовке выход Митая и Марадишвили сильно ослабил команду — скорее, «Крылья» могли добиться положительного результата, чем «Локомотив». Сумеют ли «Крылья» удержаться в РПЛ? Думаю, сумеют — по содержанию они показывают добротный футбол даже с учетом потерь в начале сезона. Мне эта команда симпатична. Единственное, много очков потеряли — где-то удача отвернулась, где-то были судейские ошибки. Так бы спокойно закончили в середине и не волновались бы. Но, думаю, избегут стыков и продолжат играть в РПЛ», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

После 27 туров «Крылья Советов» занимают 12 место. Отрыв от ближайшего преследователя «Факела» — 2 очка, но у воронежцев матч с «Пари НН» в запасе.